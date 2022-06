Una Casa Originale e Piena di Spunti da Copiare per la Tua

Questo delizioso angolo lettura? Una vera chicca! La poltrona in stile retrò, il cuscino colorato e il tavolino tondo accanto sono un insieme perfetto. Il fatto di organizzare la zona giorno organizzata come un open space non significa che non sia possibile ritagliare dei piccoli angoli intimi e privati, come questo, in cui isolarsi da tutto e rilassarsi con un buon libro.