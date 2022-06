7 cucine economiche in legno da vedere prima di comprare la tua

Se possediamo un minimo di manualità potremmo approfittarne per costruire da soli una piccola cucina in legno come quella che vediamo in questo esempio. I pensili sono sostituiti da mode mensole e il mobile sottostante è costituito da una semplice cassa dotata di piccoli scomparti. A regalare personalità al'insieme, il grande banco in legno ventrale, che a tempo stesso serve anche come divisorio con il living.