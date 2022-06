Una Casa Che Usa in Maniera Fantastica i Colori Neutri

I bagni sono divisi in base al colore. In questo prevale il color antracite, sobrio ed elegante. Il tono è aulico, il lavabo geometrico enfatizza la formalità della stanza. Ottima idea lo specchio ampio, fa sembrare l'ambiente più grande! I contrasti sono molto lievi e controllati, le piastrelle del rivestimento delle pareti, quelle del pavimento e l'intonaco in alto sono in varie tonalità di grigio, non c'è bianco o nero.