Le idee di 2 loft a confronto: come convertire uno spazio industriale in casa

Il recupero ai fini abitativi di vecchi stabili industriali non è niente di nuovo ormai, quanto invece una realtà in sempre maggiore espansione. Tuttavia, è comunque interessante osservare gli sviluppi di questa tendenza, ricca di nuove e interessanti declinazioni. I loft sono gli spazi privilegiati dove poter guardare da vicino queste trasformazioni incredibili, in cui tra cemento, acciaio e legno grezzo prendono posto degli interni di design confortevoli e moderni.

Per spiegarci in senso un po' più pratico, passiamo dunque ai fatti: vi invitiamo ad entrare in due stupendi progetti, due loft che ci hanno ispirati a mostrarvi come possa essere comoda la vita tra degli ex-spazi industriali abbandonati.