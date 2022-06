Una Zona Giorno Moderna Semplicemente Perfetta a Roma

Questo splendido appartamento curato dai B4ARCHITECTS si trova a Roma e… vi stiamo portando a visitarlo! Il punto forte di questi interni, dal look moderno e sofisticato, è la forte connessione che c'è tra i vari ambienti, in particolare della zona giorno. Il punto su cui si basa il successo del progetto non è semplicemente la mancanza di barriere e la distribuzione a open space, ma l'accuratezza con cui gli spazi sono stati delineati e connotati, in ogni loro dettaglio: un ruolo fondamentale è giocato dalle luci, ad esempio… ma non sveliamo troppo, cominciamo il tour!