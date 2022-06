La Bauhaus

Dopo un cambio nel governo di Turingia, ci furono gravi contrasti con le autorità, a cui si aggiunse una crescente ostilità dell'opinione pubblica cittadina, portando alla chiusura dell'istituto di Weimar.

Nel 1925 la scuola si sposto a Dessau, dove venne costruito l' edificio che la ospitò, manifesto, per altro, del clima razionalista che si respirava. A Dessau vennero anche estesi gli insegnamenti all'architettura e Gropius, alla ricerca di un nuovo docente per il neonato corso, incontrò Hannes Meyer. Una volta accettata la cattedra, Meyer fece in modo, che l'ingresso al Bauhaus fosse aperto a tutti gli studenti che volevano entrarvi, successivamente, resosi conto dei problemi di sovraffollamento prese la decisione di stringere il numero degli studenti a 150. In seguito ad alcune manifestazioni del gruppo di studenti comunisti (che rappresentava la maggioranza degli iscritti all'istituto si richiese l'allontanamento di Hannes Meyer, che aveva dato alla scuola un'impostazione filocomunista, così facendo, si pensava che sarebbe stato risolto il conflitto tra gli studenti e gli amministratori di destra, che crescevano velocemente.