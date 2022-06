Una casa prefabbricata fantastica di soli 50 mq

I moduli possono essere combinati e aggiornati liberamente, in base alle richieste dei clienti. Oltre alla flessibilità spaziale bisogna integrare intelligentemente i principi del basso consumo energetico nel progetto.

Il design prende le distanze in modo chiaro ed evidente dai sistemi modulari classici: le travi orizzontali in combinazione con il colore scuro del telaio creano un look sofisticato mentre le aperture sono state intelligentemente posizionate, in modo che non solo la facciata, ma anche gli interni ne beneficino. La casa dispone di un sistema di ventilazione con recupero di calore e di un impianto fotovoltaico.