La Sorprendente Ristrutturazione di un Piccolo Appartamento di 62 mq

State pensando di demolire una parete interna per ottenere un ambiente più grande o soltanto più luminoso? Capita spesso di avere bene in mente una serie di miglioramenti per il proprio appartamento. Le attività che compiamo giornalmente come cucinare, mangiare o guardare la Tv sono spesso condivise con tutta la famiglia; per questa ragione, vedendo anche i progetti d'interni che ci arrivano in redazione giornalmente, possiamo sicuramente affermare che la casa contemporanea prevede cucina e soggiorno insieme, in un open space fluido e senza interruzioni.

Questo modo di progettare casa contrasta con la disposizione degli appartamenti tipica degli anni Sessanta, dove si tendeva principalmente a separare le varie camere. In base a quanto spiegato, ecco la ragione di tanti interventi di ristrutturazione di case con la demolizione di muri non portanti per modificare l'assetto degli interni in relazione alle nuove esigenze dei proprietari.