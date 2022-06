6 elementi fondamentali per una casa in stile rustico

Se avete intenzione di arredare la vostra casa in stile rustico, fate spazio per il più antico ed evergreen sistema di riscaldamento: il fuoco! Come protagonista del soggiorno o addirittura in camera da letto, il caminetto a legna saprà non solo garantire piacevolezza per la temperatura ma infonderà un senso di ospitalità e convivialità senza eguali. Un'alternativa moderna ma altrettanto scenografica e ideale per case connotate dal mix stilistico, è senza dubbio la stufa, tornata di gran voga e interpretata in svariate declinazioni.