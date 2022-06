6 ottimi motivi per cui vale la pena ristrutturare il bagno

Ci piacerebbe avere un bagno più grande, ma le dimensioni della nostra casa non consentono di ampliarlo? La ristrutturazione potrebbe aiutarci a modificare la percezione dello spazio. Come? Attraverso la scelta di nuovi materiali e una disposizione più razionale dei vari elementi. Per esempio, potremmo puntare su tonalità chiare, sia per pavimenti e pareti che per gli arredi, come vediamo in questa proposta di FACILE RISTRUTTURARE.