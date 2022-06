La ristrutturazione perfetta di un appartamento anni '50 a Torino

Si sa che per essere al passo coi tempi bisogna rimodernarsi, talvolta reinventarsi, cambiare look, adottare un nuovo stile, magari un nuovo taglio di capelli… l’importante però è non smarrire mai la propria natura. La stessa cosa vale per gli immobili. Vi sono infatti periodi storici che hanno fortemente caratterizzato il modo di strutturazione degli interni, la disposizione delle stanze e addirittura le dimensioni delle stesse, caratteristiche tanto palesi quanto mutevoli. Fatto sta che molti degli elementi che un tempo erano un cult, oggi non sono più così richiesti, quanto piuttosto sono considerati superati e poco funzionali.