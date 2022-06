36 Modelli di Scale per Darti la Giusta Ispirazione

Casa a due piani e forse più? Bellissima, ma ora che scala scegliere per far comunicare i livelli? Le forme sono tante, i materiali pure, bisogna soltanto capire quale tipologia sarà più in tema con il soggiorno o con la sala da pranzo. Le scale d’interno ormai sono delle vere e proprie forme d’arredo dalle innumerevoli configurazioni: una tipologia modulare può sfruttare ampi spazi della casa oppure si può usare una scala a chiocciola o elicoidale per stanze più ristrette. Quest’oggi osserveremo 36 scale da sogno nella nostra collezione fotografica