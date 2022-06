6 elementi necessari per una casa in stile shabby-chic

Un'anima sognatrice e retrò-oriented quella dell'iconico shabby-chic, stile di interior che unisce appassionati di tutti i tempi e reinventa l'arredo contemporaneo riportandolo alle origini. La bellezza naturale dei materiali, i colori chiari, le finiture dal sapore decò e le stampe delicate non ne rappresentano solamente i tratti distintivi ma arrivano a creare una vera e propria atmosfera domestica che avvolge con delicatezza ogni stanza. Oggi vi ricordiamo, in questo libro delle idee, 6 must da tenere in considerazione per arredare la propria abitazione a regola d'arte, facendo delle imperfezioni i reali punti di forza.