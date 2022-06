7 soluzioni spettacolari per l’ armadio e il guardaroba

Un altro dei modi per utilizzare il legno come materia prima di un armadio è scegliere un tipo di essenza che abbia un tono grezzo, non lavorato, e lasciarla nella sua naturalezza per ottenere un risultato semplice, ottimo per le case minimaliste o in stile scandinavo.

Lo One Studio ha preso questa idea e l’ha portata al limite, progettando un armadio in legno chiaro pieno di nicchie e altri utili spazi di riponimento.