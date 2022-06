Il Palazzo dell’Ex Unione Militare – Studio Fuksas

Come può l’architettura contemporanea confrontarsi con un edificio di fine Ottocento? Le città in cui viviamo stanno subendo cambiamenti rapidi dal punto di vista urbanistico, mentre per quanto riguarda l’architettura, nei casi più fortunati, assistiamo al restauro di edifici antichi che hanno sempre fatto parte della dimensione storica che contraddistingue le regioni italiane. Un esempio lampante, che unisce il restauro alle forme nuove dall'architettura, si trova a Roma. A pochi passi dalla Scalinata di Trinità dei Monti, tra via del Corso e via Tomacelli, una struttura avveniristica in copertura enfatizza l’intervento di ristrutturazione a opera di Massimiliano e Doriana Fuksas nel cuore del centro storico romano. Il progetto del palazzo dell’ex Unione Militare è iniziato nel 2008 per terminare nel 2013.