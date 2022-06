Cosa Evitare in Casa Se Hai Più di 30 Anni

Non è divertente essere adulti? Si può andare a letto quando si vuole, si può mangiare ogni volta che vogliamo, non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno se vogliamo stare fuori quando ci pare, e naturalmente tante altre cose. Tuttavia, insieme a un sacco di libertà vengono anche una grande quantità di responsabilità, pagare l'affitto, pagare le bollette… insomma, pagare tutto da soli (sigh)! Ma allegri. Non tutto è male. Tra le altre, una delle cose buone di essere un adulto è quella di essere responsabili anche per lo stile della propria casa. Non è poi così difficile, anche perché homify vi suggerisce sempre molti modi per poterlo fare. In questo Libro delle Idee abbiamo raccolto una lista di cose da non fare, o quanto meno da riconsiderare se dovete arredare casa o dare vita a una ristrutturazione efficace. Pronti? Seguiteci