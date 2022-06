Prima & Dopo: la ristrutturazione di un maniero in Normandia

Anche se la fotografia precedente può avervi tratto in inganno facendovi pensare mah, non è poi messa così male! in verità, come si può vedere da questa immagine, i lavori di ristrutturazione hanno interessato l'intera struttura dell'edificio, tetto compreso. Le pareti sono state completamente isolate, così come nel sottotetto è stato creato un controsoffitto in cartongesso.