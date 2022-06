Decisioni sbagliate in bagni di piccole dimensioni

Cerchiamo di essere onesti: i piccoli spazi a volte hanno bisogno di piccole modifiche per essere non solo adeguati in termini di stile, ma anche di funzionalità. Non sempre l'unica soluzione è quella di demolire delle pareti per ampliare il bagno. In questo Libro delle Idee ci concentreremo su alcune decisioni sbagliate prese al momento di organizzare un piccolo bagno, in modo da poterle evitare. In alcuni casi le soluzioni da adottare richiedono l'assistenza degli esperti, ma molte delle idee che vedremo possono essere sviluppate in maniera indipendente e in modo molto semplice. L'importante sarà identificare i problemi e affrontarli con attenzione e cura per i dettagli. Vediamo insieme come fare. Seguiteci.