Una Casa Perfetta per Chi Vuole Spazio e Stile

Eccoci al piano terra, un ambiente ampio e per la maggior parte privo di inutili pareti divisorie. Il living consiste infatti in un ampio open space dove convivono ben tre ambienti, la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno. I colori sono per lo più neutri. Le pareti vanno dal bianco al grigio mentre il parquet trasversale dona calore e ricercatezza al tutto. Ogni ambiente, seppur fisicamente comunicante con il resto, appare ben separato dalle aree circostanti, e questo grazie all’utilizzo di grandi tappeti chiari che sembrano circoscriverne le superfici.