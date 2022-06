Un delizioso appartamento di soli 76 mq

La cucina è visivamente collegata all'ingresso, in modo da ricevere ancora più luce e rendere più dinamici e connessi gli spazi. A dare un tocco di colore sono i tanti oggetti accuratamente scelti, che completano la zona di preparazione. Ottima l'idea di optare per il piano cottura ad induzione: non soltanto garantisce ordine e non intacca la geometria della cucina, ma è anche più sicuro – dal momento che non emana gas o fiamme – e più veloce da pulire. Un'ottima scelta, no?