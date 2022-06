Una cucina orribile diventa moderna e accogliente

A lavori ultimati, ecco a voi il risultato di questa favolosa ristrutturazione. I cambiamenti sono tali da avere l'impressione di trovarsi in tutt'altra casa. Si torna persino ad apprezzare quella porzione di muro realizzata i vetro cemento! La vecchia finestra della cucina è stata sostituita, permettendo ora alla luce di entrare, garantendo in più un maggiore isolamento acustico e termico. Inoltre, lo studio di design ha optato per delle scale traforate per non ostruire il passaggio della luce al pian terreno.