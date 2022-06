30 Foto di Cucine in Total White che Ti Stupiranno

Dopo aver affrontato diversi tipi d’arredamento grazie ad alcuni progetti dei nostri esperti, oggi ci dedicheremo allo stile minimalista per la cucina e in particolar modo al colore bianco. Come ottenere uno stile del genere? In che modo arredare la nostra cucina? Quali sono le caratteristiche che fanno parte dello stile minimalista in questa stanza? Cercheremo di rispondere a questi e altri dubbi attraverso questa galleria d'immagini.

Lo stile minimalista in cucina è il perfetto equilibrio tra un design dagli arredi minimali e un uso sapiente dei materiali. Nonostante questo aspetto che può sembrare rigoroso, oggi vogliamo andare controcorrente e mostrarvi 30 cucine in stile minimalista che sono belle ma anche possibili da realizzare, che non occupano tanto spazio e che non richiedono chissà quali spese monumentali da affrontare. Oltre allo stile minimalista, queste cucine sono accomunate da un colore predominante: il bianco, per alcuni un colore che non dovrebbe stare in cucina. Ma noi non siamo d'accordo! Mettetevi comodi…