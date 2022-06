Elegante e piena di stile: una casa che ti farà innamorare!

In architettura e design esistono stili e tendenze che segnano epoche, diventando popolari in precisi periodi e sviluppandosi fino al loro massimo splendore, grazie all'interesse di professionisti e del pubblico in generale. Esistono però stili che pur non essendo molto popolari non hanno cessato mai di esistere grazie alla loro versatilità e capacità di adattamento, stiamo parlando in particolare dello stile eclettico, che in parole semplici, è la mescolanza di due o più stili differenti che si fondono in una simbiosi unica, regalando carattere e personalità all'ambiente. La casa El Pirul, realizzata dagli architetti di Arketipo, è l'esempio perfetto di costruzione grandiosa che mixa differenti elementi per creare un perfetto stile eclettico.

Venite a scoprirla con noi!