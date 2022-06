Come arredare casa con la musica

Nell'atto V de Il mercante di Venezia Shakespeare ci avverte di diffidare da chi non ama la musica. Sebbene l'affermazione del poeta inglese sia sicuramente una valutazione estrema, questa ci dà modo di riflettere su un aspetto abbastanza comune: è davvero singolare incontrare qualcuno che sia del tutto indifferente alla musica. Così anche se suonare uno strumento non è mai stato uno dei nostri talenti, se l'orecchio assoluto non fa parte delle nostre caratteristiche e quando cantiamo sotto la doccia stoniamo tanto che i vicini si lamentano, la musica stimola comunque la nostra sensibilità.

Una passione che riguarda molti di noi e che come vedremo può essere uno stupendo mezzo per arredare casa con eclettismo. Partiamo dunque da questa foto per aprire il nostro argomento di oggi con elemento indispensabile per godere a pieno di note, accordi e arpeggi: i diffusori acustici, che vediamo qui declinati in una variante davvero particolare. Ma di cosa si tratta esattamente?