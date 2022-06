Come abbinare l'arredamento antico e moderno

Antico e moderno, due tipi di arredamento così diversi e per questo difficili da abbinare, ma che quando raggiungono il giusto compromesso sono in grado di restituirci qualcosa di unico. Per illustrarvi al meglio in che modo, abbiamo pensato di presentarvi un appartamento che ci è sembrato esemplare: le due anime eterogenee che compongono il progetto sono rappresentate da un'architettura d'interni sicuramente moderna e da un interior design eclettico, che riesce a coniugare perfettamente arredi nuovi con pezzi molto più antichi. L'appartamento in oggetto si trova nel centro di Catania, in un edificio storico realizzato in muratura di pietra lavica alternata a listelli di mattoni in laterizio e cordoli in cemento armato.

Il progetto ha visto all'opera lo studio CalìArchitetti che, con la consulenza strutturale dell'Ing. Ennio Costanzo, ha ideato una casa pensata per una coppia di giovani professionisti.