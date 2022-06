7 elementi necessari per una casa in stile moderno

Se abbattere le barriere visive e strutturali diventa, nell'età moderna, un vero e proprio paradigma, i piccoli stratagemmi per poter raggiungere l'obiettivo diventano di conseguenza gli alleati perfetti per la nostra casa ultra attuale. Le vetrate, ad esempio, in veste di porte-finestre che separano l'interno dall'esterno, o impiegate come porte scorrevoli tra un'area funzionale e l'altra, sono un elemento prezioso a cui non poter rinunciare.