Tutto quello che devi sapere sull'umidità in casa e come eliminarla

Non si può tornare indietro, anche se compriamo una casa, sognando che tutto andrà alla perfezione, non è sempre così. A volte il sogno diventa un incubo e la casa inizia a essere invasa dall’umidità. Sia a causa di una cattiva costruzione o perché la casa si trova in una zona umida, il passare del tempo, ma volte anche per le nuove case, l'umidità in eccesso è un problema serio per la salute degli abitanti perché l'umidità in eccesso porta alla comparsa di muffe, le cui spore sono le principali cause di malattie respiratorie e allergie; è un problema per la casa stessa, le cui strutture diventano fragili e danneggiate, ed è un problema per l'abbigliamento, i mobili, libri, o qualsiasi altro elemento, che finisce per essere danneggiato quando l'umidità interna è elevata. E allora ci chiediamo cosa fare… Manteniamo la calma, perché esistono soluzioni, ma richiedono un certo lavoro e forse qualche investimento.

L'umidità interna ha tre cause principali: la formazione di condensa, capillarità e infiltrazione. Ognuna di queste agisce in maniera differente, quindi è importante conoscere l'origine dell’umidità in casa prima di pianificare un intervento, rivolgendosi SEMPRE a dei professionisti.