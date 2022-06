La sorprendente ristrutturazione di un piccolo appartamento

Incredibile, vero?! Il risultato è eccellente. L'intervento è stato mirato ad eliminare tutti quegli elementi la cui combinazione disturbava l’insieme, a favore di uno stile più sobrio e omogeneo che rende il piccolo spazio a disposizione confortevole, accogliente e completo. Le pareti sono state dipinte di bianco. L'idea delle piastrelle alle pareti è stata mantenuta, ma in questo caso si è optato per il bianco totale, persino per i pensili della cucina. In questo modo lo spazio appare molto più luminoso e arioso. Il nuovo arredamento combina il bianco dei pensili e il legno delle basi e della particolare isola centrale. Quest’ultima, infine, è provvista di due ali flessibili laterali, una soluzione pratica e intelligente per creare piano di lavoro, e allo stesso tempo riporlo, laddove si dispone di piccoli spazi.