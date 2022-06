Economico e elegante: un container trasformato in casa

In questo Libro delle Idee vedremo un progetto ispirato alla sostenibilità e al riciclo. Quella che vedremo è infatti un'abitazione formata dalla combinazione di vecchi container per i trasporti riciclati e riadattati. La combinazione di diversi container ha permesso di dare vita a un progetto di casa unifamiliare a basso costo, una casa dotata di tutti i comfort negli interni, organizzati in spazi aperti e collegati in modo fluido. E unica nel disegno degli esterni, definiti dalla sovrapposizione di volumi geometrici e da un uso intenso di colori vivaci. Non ci resta che partire per la nostra visita: seguiteci.