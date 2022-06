Appartamenti in Bianco che Uniscono la Cucina con il Soggiorno

Quando si tratta di progettare o ristrutturare una casa, le soluzioni open space risultano sempre le più funzionali e versatili. Tra queste, una posizione di riguardo spetta sicuramente alla cucina e al soggiorno unite in un solo ambiente, una grande zona giorno pensata per ospitare le mutevoli esigenze di una vita domestica sempre più dinamica e moderna. Inoltre, non dobbiamo dimenticare come nelle nostre città gli spazi si facciano sempre più ristretti, rendendo necessarie opportune strategie per risparmiare tutte i centimetri possibili, come appunto l'eliminazione delle partizioni inutili.

Vogliamo dunque mostrarvi tre diversi modi per unire in uno spazio continuo cucina e soggiorno, attraverso tre progetti dei nostri esperti italiani. Si tratta di tre idee interessanti sia dal punto di vista stilistico ed estetico che da quello più pratico, tutte accomunate dal bianco come colore dominante.