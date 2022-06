Case moderne: 8 idee di lastricato in pietra per decorare le scale!

Anche un piccolo aggiornamento di look a volte serve per trasformare completamente la nostra casa, e impreziosire persino l'angolo dimenticato da tutti. Le scale, come elemento di collegamento tra livelli ma spesso sottovalutato, possono ad esempio rivelarsi visivamente accattivanti e non solamente pratiche, proprio grazie a un accorgimento di stile. Vediamo allora come lastre di pietra e semilavorati possano essere impiegati per questa zona della struttura abitativa.