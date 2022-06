Porte scorrevoli, si o no? Vantaggi e svantaggi

Dopo tutti questi vantaggi pratici, non dobbiamo dimenticare che le porte scorrevoli sono un elemento decorativo e per questo motivo, la scelta dei materiali si rivela fondamentale. Legno, pexiglass e vetro con rifiniture in pvc sono senza dubbio i materiali migliori per realizzare infissi di questo tipo. Che siano dipinte di bianco per essere perfettamente mimetizzate con la parete o, come in questo progetto, in resistente vetro temperato e opacizzato, conferiscono in ogni caso un'aria originale e molto moderna all'arredo del soggiorno o della camera da letto.

Concludendo il nostro articolo di oggi, vi invitiamo a dare uno sguardo a un altro Libro di Idee sui vantaggi delle porte scorrevoli in una casa moderna:

-Rivoluzionare casa con le porte scorrevoli: la storia di un appartamento di 38 mq

Buona ispirazione!