12 tipi di recinzioni esterne che renderanno la tua casa favolosa

Il fine di avere recinzioni al limitare del nostro giardino, di fronte alla nostra casa, è primariamente quello di preservare la sicurezza e la privacy della famiglia, tuttavia tali elementi di delimitazione, proprio perché ben visibili dalla strada pubblica, contribuiscono notevolmente anche alla qualità estetica della nostra abitazione e quindi vanno progettati con grande cura.

Homify oggi vuole presentarti 12 esempi da cui puoi prendere spunto per progettare la recinzione esterna di casa tua. Ovviamente poi dovrai adattare l’ idea che più ti piace allo stile della tua casa, ma vogliamo offrirti una buona base di modelli da cui potrai attingere ispirazioni quando ti serviranno.