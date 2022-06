Stile Classico: 52 Esempi con i Trucchi per Ogni Stanza

L'arredamento classico ha due grandi sottocategorie: si suddivide in stile francese, cioè Luigi XVI, e in quello vittoriano di stampo inglese. Le caratteristiche più importanti di questo stile riguardano la qualità del legno e della lavorazione manuale per intarsi e decorazioni. Con l'introduzione di un'influenza più moderna, si mantengono principalmente gli arredi in legno, senza rinunciare a materiali più moderni, quali il metallo ad esempio, ma le forme cambiano sostanzialmente diventando molto più minimali.

Per mostrarvi questo stile di arredo che unisce il passato con la contemporaneità, oggi vi mostreremo 52 foto di ambienti divisi per stanze che speriamo vi possano ispirare per la arredare la vostra casa perfetta! Iniziamo dall'ingresso e il corridoio…