Scaffali e librerie per tutti gli ambienti

Un modo originale per separare le varie zone in ambienti molto grandi può essere quello di utilizzare una libreria concava. In questa fotografia vi mostriamo l'idea di Kriptonite che sfrutta un sistema a pressione composto da montanti, ripiani e contenitori ed è inseribile in qualunque spazio. K2, questo il nome del prodotto, è una libreria bifacciale o a parete studiata in modo che sia in grado di formulare molteplici soluzioni sia per la zona giorno che per quella notte. È disponibile in varie colorazioni tutte in alluminino anodizzato.