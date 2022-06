Dieci mobili da giardino in rattan

Oggi vogliamo farvi conoscere meglio il mondo variegato dei mobili da giardino in rattan, mobili che rappresentano l'ultima tendenza in fatto di arredamento dell'area esterna della casa. Il motivo di questo enorme successo è legato al materiale con cui questi mobili sono prodotti, il rattan appunto. Esso è infatti un materiale derivante da un omonima specie di palme, materiale che, per via della sua particolare resistenza, è molto usato nella costruzione di mobili da giardino, soprattutto nella sua variante sintetica. I mobili da giardino in rattan sono dunque dei mobili robusti, in grado di resistere alle intemperie e, in generale, all'aria aperta; essi, inoltre, sono molto facili da pulire: basta utilizzare uno strofinaccio umido e del sapone di Marsiglia per farli tornare splendenti. I mobili da giardino in rattan possono assumere moltissime forme e aspetti diversi, anche il colore può variare: infatti, anche se la tonalità naturale del rattan è il marroncino chiaro/beige, in realtà esso può essere verniciato e assumere qualsiasi tipo di colorazione.