Un'icona di comfort: la sedia con braccioli

È un tema sul quale designer e architetti si cimentano da oltre un secolo; è un'icona di stile e un oggetto di comfort senza il quale gli ambienti della nostra casa non sarebbero gli stessi. È la sedia con braccioli, un oggetto così comune e presente nella nostra vita e in quella degli spazi che abitiamo e viviamo ogni giorno che facciamo fatica a immaginarne ulteriori sviluppi e prospettive. Ci sembra davvero impossibile che la sedia con braccioli possa essere ancora sviluppata in nuove forme e figure, tanto è ampia la varietà di forme e stili che essa ha assunto nel corso del tempo. Eppure la sedia con braccioli ci sorprende ogni volta con nuove interpretazioni, più o meno confortevoli e avvolgenti, maggiormente sperimentali o vicine al ripetersi di tradizioni e stilemi consolidati. Vero ibrido concettuale, la sedia con braccioli si pone esattamente a metà strada tra la grande poltrona e l'agile sedia, costituendosi come oggetto per il comfort dinamico, capace di ambientarsi con naturalezza in un salotto così come attorno al tavolo di una sala da pranzo o di una cucina, affiancata a una scrivania o magari in in camera da letto come comodo ed elegante porta abiti. Ed è forse proprio questa sua versatilità, legata alla sua natura intermedia a farne un'autentica icona dell'arredo, e un tema pronto ad essere interpretato dai designer. E allora: avanti il prossimo…