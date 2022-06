Un Appartamento Normale Viene Ristrutturato alla Grande!

La parola chiave per descrivere il bagno è essenzialità. Qui le linee sono nette, non c'è spazio per le decorazioni o per le leziosità. I volumi sono puri e non c'è nessun elemento sovrabbondante. A impreziosire lo spazio il bellissimo parquet chiaro, che fa un contrasto molto gradevole con l'intonaco color avorio. Decisamente pregevole la scelta di giustapporre lo specchio ad una cornice color tortora ricavata nella parete, dà movimento e un tocco sofisticato.