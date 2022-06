I rivestimenti per i pavimenti: graniglia di marmo

Come per tutti i tipi di rivestimento, anche per le graniglie in marmo ci sono pro e contro. Questo tipo di pavimento ha un'infinita varietà di disegni e colori; questo rappresenta un indubbio vantaggio perché sarà più facile trovare la pavimentazione giusta per la propria abitazione. Un altro vantaggio riguarda la resistenza. La graniglia è un rivestimento resistente all'usura, non assorbe liquidi o macchie, inoltre può essere lucidato in qualsiasi momento per tornare allo splendore originale. Questo materiale può essere utilizzato per molti ambienti della casa, dal bagno alla cucina, dalla sala da pranzo agli spazi ricreativi, quindi è molto versatile.

Per gli svantaggi, invece, i costi, per quanto non eccessivi, possono rappresentare comunque un limite all'uso dei rivestimenti in graniglia. Oltre a ciò, anche con l'uso di formati più piccoli, soprattutto se s'intende disporre questo rivestimento su vecchie pavimentazioni, è strettamente necessario che se ne occupi un professionista del settore.

