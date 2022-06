37 Bagni Moderni Piccoli per Ispirarti

Nella nostra lista dei desideri persistono una camera da letto più grande con una bella cabina armadio, una terrazza spaziosa, una cucina dove poter anche mangiare, ma soprattutto un bagno che non sia buio e angusto e che abbia la vasca idromassaggio dei nostri sogni. Tuttavia, non sempre i desideri sono a portata di mano.

Cosa fare quindi se manca spazio? Il bagno, in particolare, è il più sacrificato perché si pensa tendenzialmente ad avere l’essenziale, crediamo infatti di passarci poco tempo della nostra giornata, ma in realtà non è sempre vero. Cosa serve quindi? Date le dimensioni ridotte del bagno, in che modo possiamo renderlo più accogliente e funzionale, aumentandone la percezione di grandezza?

Quest'oggi vi presentiamo ben 38 foto di bagni piccoli ma spettacolari allo stesso tempo che vi ispireranno per rivestimenti, arredi, colori e idee geniali salvaspazio per il vostro bagno piccolo o di servizio!