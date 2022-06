Appartamento con un Mix di Stili a Cremona

Chi l'ha detto che se avete una casa in stile moderno non potete inserire elementi rustici? O che se l'arredo è bianco non ci starebbero benissimo dettagli in pelle? Certo, non è che sia concesso proprio tutto, ovviamente, bisogna comunque muoversi con cautela, ma senza mettere da parte l'originalità e magari un tocco di audacia! Questo lavoro degli architetti di BRANDO CONCEPT è un perfetto esempio di mix di stili! Diamo un'occhiata insieme, troverete tanti spunti di copiare!