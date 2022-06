9 stupefacenti case mobili!

La mobilità, la trasportabilità dell'architettura è un argomento che ha affascinato progettisti e costruttori da quasi un secolo. L'idea di movimento, di sradicamento degli edifici da terra si rifa prima di tutto alla cultura della trasmigrazione dei popoli, e ha a che vedere con i codici stessi dello statuto fondativo dell'architettura e delle città. Oggetto un tempo di sperimentazioni curiose o visioni avanguardistiche, le case mobili sono oggi un diffuso argomento progettuale, e possono corrispondere appieno alle più esigenti necessità di confort dell'abitare.

La casa mobile tocca il suolo ma non mette fondamenta, è ospite sulla terra e si approccia con lievità nei confronti dell'ambiente e del paesaggio, con i quali intrattiene molto spesso un rapporto privilegiato. Abitare una casa mobile è dunque, forse prima di tutto, una filosofia: comporta un approccio lieve e non determinista nei confronti del territorio e dello spazio. Ma può anche essere una scelta molto vantaggiosa in termini economici: le riduzioni di spesa associate alla costruzione di una casa mobile, priva delle costose fondamenta, possono risultare in molti casi davvero interessanti.

Ecco allora un breve viaggio – e altrimenti non poteva essere – attraverso i mondi delle case mobili, nella consapevolezza che l'abitare è in qualche modo sempre un'operazione in divenire.