Le sedie trasparenti: un must anche per il nuovo anno!

Materiali di contrasto per un risultato incantevole. Questa sala da pranzo in stile moderno ci offre la visione di un tavolo dal design contemporaneo, caratterizzato da una base in acciaio inox satinato, massiccia, disegnata in diagonale, che culmina in un piano rettangolare realizzato in legno di noce. Attorno a questo spazioso piano, sono state sistemate sei sedie trasparenti, anche esse in stile moderno, ma al contempo sobrie e sofisticate. Come base per le sedie, non sono state utilizzate le tradizionali gambe, ma una unica struttura di appoggio interamente realizzata in acciaio lucido.