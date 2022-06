Come avere un corridoio moderno

La nostra casa è caratterizzata da un corridoio troppo lungo e troppo stretto? Ristabiliamo l'equilibrio grazie a un suggestivo gioco di volumi: realizzarlo è molto semplice, basterà ridurre l'altezza del soffitto grazie a un controsoffitto. Per creare maggior movimento e dinamicità, potremmo controsoffittare solo una porzione di corridoio, come vediamo in questo elegante esempio. Altro suggerimento pratico: il controsoffitto è la soluzione ideale per organizzare in maniera funzionale l'illuminazione, attraverso un sistema di luci a led incassate nella struttura.