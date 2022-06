7 cucine moderne, perfette anche per chi non sia accontenta mai!

Il bianco diventa protagonista e sovrasta tutti gli altri colori, spesso, nelle cucine moderne. Evitato per molto tempo per un fatto di ordine e praticità, oggi torna di tendenza in modo prorompente. La dispensa e gli altri arredi conferiscono all'ambiente una luminosità incredibile, come voleva il progetto del team di Maxel, che ha scelto di combinare tutto questo con dettagli in acciaio e legno, dando a questi ultimi elementi un forte risalto.