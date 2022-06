Comodità a due posti: elogio del divano piccolo!

La proposta che potete osservare in questa foto, accontenta gusti molto sobri e raffinati. Il divano due posti si caratterizza per un colore chiaro ed elegante e un' ampia spalliera su cui poggiare comodamente il proprio corpo. Perfetto se posizionato contro una parete dal colore scuro, come in foto, che lo mette in risalto e ne evidenzia la bellezza.