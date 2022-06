Pavimento in gomma: applicazioni e alternative

Da tempo utilizzato per palestre, strutture sanitarie ed edifici pubblici ad alto traffico, il pavimento in gomma può essere installato anche sul terrazzo di casa. Ma quali sono le sue caratteristiche? Antiscivolo anche quando umido o bagnato, il pavimento in gomma si caratterizza per la sua anima anti-batterica, per la facilità di pulizia (essendo privo di fughe) e per la sua resistenza al fuoco e agli agenti chimici. Inoltre, un pavimento in gomma è perfetto per attutire il rumore prodotto dal calpestio. Ben lungi dall'essere noioso, il pavimento in gomma è proposto in una grande varietà di colori e di texture: liscio, con bolli o righe in rilievo, a effetto marmo, decorato, monocromatico, graffiato, puntinato. Soluzioni estetiche per una pavimentazione durevole, resistente alle bruciature di sigarette, capace di assorbire e attutire l'impatto dovuto alla caduta accidentale di oggetti o di persone. E se si fosse in cerca di un pavimento dalle caratteristiche simili, ma per l'interno delle nostre abitazioni? Noi vi proponiamo tre alternative al pavimento in gomma: il PVC, il sughero e il cemento. Insomma, a ciascuno il suo pavimento!