Come dare una nuova vita alle sedie antiche !

Abbiamo ereditato una poltrona o una sedia antica e non sappiamo come inserirla nella nostra casa arredata in stile minimalista? Prendiamo spunto da questo affascinante esempio e trasformiamola in un elemento d'arredo sobrio ed elegante, perfetto da accostare anche allo stile più rigoroso ed essenziale. Come fare? Non è difficile, basterà scegliere un rivestimento moderno e monocolore, come il tessuto tipo jersey beige che vediamo in questa proposta e scegliere per il telaio un colore nelle stesse tonalità. Otterremo un oggetto raffinato e discreto al tempo stesso, ideale per aggiungere un tocco di stile anche all'ambiente più moderno.