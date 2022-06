Giovane e Pieno di Vita: un Incanto di Appartamento!

La camera da letto è uno degli spazi più riusciti. L'atmosfera è romantica e rilassante. Non sono stati utilizzati colori per le pareti o tinte decise per i tessuti, l'effetto è ottenuto attraverso la luce e la scelta dei complementi di arredo. Sopra la testata del letto, c'è un ribassamento che contiene dei faretti e a lato una parte di muro forma un piccolo piano di appoggio, in cui sono incassate delle luci dirette verso il soffitto. In questo modo si crea un interessante gioco di fasci luminosi. Il letto è generosamente ornato di cuscini, nei toni pastello, come pure i tessuti e tanti piccoli accessori decorativi integrano e rendono familiare questo angolo delizioso.