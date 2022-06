Verande e coperture per il terrazzo: 7 idee fantastiche!

Le coperture per terrazzi hanno il vantaggio di permettere di utilizzare il terrazzo tutto l'anno senza per questo chiuderlo completamente, snaturandone la funzione che è appunto quella di godere degli esterni, arricchendo la casa di una ulteriore dimensione. La copertura del terrazzo con un veranda o con delle tettoie per terrazzi, infatti, così come quelle che troviamo anche nei giardini, devono quindi avere una struttura agile e possibilmente poco invasiva, che sappia conciliare apertura e riparo in un'unica soluzione funzionale e accogliente. Da questo punto di vista le coperture per terrazzi che uniscono pannelli e vetrate a strutture portanti di alluminio o legno, risultano quelle più facili da montare e più funzionali da utilizzare. Sia per le coperture dei terrazzi che per i giardini infatti, l'essenziale è che il dialogo tra ambiente esterno e copertura sia fluido, con protezione e apertura in giusto equilibrio.